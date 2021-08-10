Kayseri'deki sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için komisyon önerisi reddedildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde dün yapıldı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, CHP grubu adına Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’ne şu öneriyi sundu:

“Kayseri halkı olarak, şehrimizde yıllardır misafir ettiğimiz Suriyelilere ve diğer göçmenlere yeterince yardım ve ev sahipliği yaptık. Göçmenlerin olumsuz davranışları, artık Kayseri halkının sabrını taşımıştır ve her misafirliğin bir sonu olmalıdır. Göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için lojistik sağlamak üzere meclisimizde bir komisyon kurulmasını ve bir an evvel çalışmalara başlamasını saygılarımızla arz ederiz.”

Meclis’in CHP’li ve İYİ Partili üyelerinin “evet” oyu verdiği önerge, çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Özer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Maalesef bizim sunduğumuz madde kabul edilmedi. AKP-MHP oyları ile reddedildi. Bu madde nedir? Büyükşehir Belediyesi’nde bir komisyon kurulsun, bu komisyon Kayseri’de yaşayan Suriyeliler ve Afganları geri gönderme komisyonu olsun. Geri göndermeleri için lojistik faaliyetleri organize edebilsin. Ve içinde meclis üyelerimiz olsun, diye bir teklifimiz oldu. Önce ‘Siyasi’ dediler. Ben de ‘Hayır bu siyasi değil’ dedim. Bunlar savaştan kaçtılar geldiler. 8-10 yıldır biz bunlara tanrı misafiri dedik. Tanrı’ya da misafirimize de görevimizi yaptık. Bu iş bitti, bu iş artık işgale girer. Suriyelilerden ve Afganlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Bunun için elbette siyasi irade lazım ama belediye bunları doyuruyor. Aşevlerinden, iaşeden doyuruyor. Bunları gönderme yetkisi var dedim. Israrlarımıza, direnmemize rağmen AKP ve MHP’liler bu tip komisyonun kurulmasını istemediler. CHP ve İYİ parti ‘evet’ oyu verdi ama AKP-MHP çoğunluk olduğu için reddedildi.”