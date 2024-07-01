Kayseri'deki taciz haberi ortalığı karıştırdı, işyerleri ve araçlar yakıldı

Kayseri'de akşam saatlerinde Danişmentgazi Mahallesinde Suriyeli bir erkeğin bir çocuğu taciz ettiği haberi üzerine çıkan olaylarda Suriyelilere ait bazı işyerleri ve araçlar tahrip edildi. Kalabalık gruplar mahallede gösteri yaptı.

Kayseri Valiliğinden açıklama

Kayseri Valiliği, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasıyla Suriyeli bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

Öte yandan, mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Polis, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.