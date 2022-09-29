KAYSO’da Ali Baktır son anda aday çıktı

KAYSERİ/DÜNYA

KAYSO’de günlerdir tek aday olan Mehmet Büyüksimitçi ile 17.komite meslektaş olarak üye olan Ali Baktır,öncelikle kendi komitesinden daha sonrada oluşacak 26 komitedeki 56 üyeden alacağı oylarla göreve talip olduğunu açıkladı. Bu son an kararı ile KAYSO’da cumartesi günü iki adaylı başkanlık yarışı yaşanacak.

Halen oda başkanlığını sürdüren Mehmet Büyüksimitçi ‘’ Odamıza üye olan herkesin aday olma hakkı var. Hayırlısı olsun’’ derken, son anda adaylığını açıklayan Ali Baktır ise ‘’ Odamızda bir değişim yaşanması için arkadaşlarımızın da desteğiyle yola çıktım.17. meslek komitesinde Mehmet başkanla yarışacağız.’’ diye konuştu.



KAYSO’da 26. komitede seçim yapılacak. Her komiteden seçilen 56 üye önce oda meclisini oluşturup, sonra yeni yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını ile kurulları seçecek.



Kayseri’de böylece 1 Ekim Cumartesi günü KAYSO’da Mehmet Büyüksimitçi ve Ali Baktır, Ticaret Odasında Ömer Gülsoy ile Ali Özcan başkanlık için yarışacak.Ticaret Borsasında ise Recep Bağlamış, seçime tek başkan adayı olarak girecek.