Kayyım atanan Şişli Belediyesi için iptal davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyım atanması kararı mahkemeye taşındı.

Avukat Hüseyin Ersöz, Şahan'ın görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyım atanmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle 17 Nisan'da İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Ersöz, dava kapsamında söz konusu idari işlemlerin dayanağını oluşturan Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddelerinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını talep etti.

Söz konusu düzenlemelerin seçme ve seçilme hakkına orantısız bir müdahale olduğunu belirten Ersöz, merkezi idare ve yerel yönetim ayrılığına aykırılık oluşturduğunu da ifade etti. Öte yandan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da benzer bir sürecin sürdüğünü ve bu konuda açılan iptal davasının hala karara bağlanmadığını hatırlattı.