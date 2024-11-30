Kayyım atanan Tunceli Belediyesi'nin meclis üyesi Birsen Orhan tutuklandı
Kayyım atanan Tunceli Belediyesi’nin eş başkanı Birsen Orhan tutuklandı 'görev yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. Daha önce 'suç işlemeye tahrik' suçundan gözaltına alınan Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış ve ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
Tunceli Belediye Meclis üyesi Birsen Orhan, "görev yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Orhan, sabah saatlerinde Pertek’teki evinden polislerce alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Orhan, adliyeye sevk edilen Orhan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Birsen Orhan’a daha önce de ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış ve ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.