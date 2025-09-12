Kayyum atanan Gürsel Tekin Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin Sarıyer’deki eski il binasına gitti.

CHP tarafından kapatılarak Genel Başkan Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisine dönüştürülen bina, Tekin’in ziyaretiyle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız” mesajı veren Tekin, Sarıyer’de de benzer bir çıkış yaptı.

“Bakıyorum biz bir suç ortaklığını bozuyoruz galiba. Yalan yanlış iftira atıyorlar. Elimizdeki karara göre biz görevimizi yapacağız” diyen Tekin, CHP içindeki tartışmalara da gönderme yaptı.

15 Eylül’de yapılacak duruşmaya işaret ederek, “15 Eylül’le meşgul değiliz, biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Parti emekçilerinin görevini yapamadığını söyleyen Tekin, “Biz görevimizi yapmak istiyoruz. Saldırı, haksızlık, hukuksuzluğa rağmen işimizi yapacağız. Biz kısa süreli olarak işimizi yapıp gitmek istiyoruz” dedi.

Bina tartışmalarına da değinen Tekin, “Binalar hepimize yeter. Şu anda bu binamız resmen Cumhuriyet Halk Partisi binası. Yarın bu bina değişirse, Şırnak’a bile git derlerse gider görevimizi yaparız” diye konuştu.

Mahkemeden “ret” kararı

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin açılan davada “iptal” talebini esastan reddetti. Karar sonrasında, kayyum atamasının geçersiz hale geldiğine dair yorumlar yapılmıştı.

Mahkeme kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Tekin, görevde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. Görevimiz psikolojik savaşlara cevap vermek değil; CHP’nin içindeki ayrılığı, kırgınlığı onarmaktır.”