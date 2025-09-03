Kayyum atanan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: CHP İstanbul İl Binası’na gideceğiz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasının ardından partide hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından Çelik ve yönetimi İl Başkanlığı binasında toplandı.

Tekin: Binaya mutlaka gideceğiz

CNN Türk'ün haberine göre konuya ilişkin konuşan Gürsel Tekin, İl Başkanlığı binasına gideceklerini açıkladı. Tekin, “Kurul üyesi olan arkadaşların ben ağabeyiyim. Uygun bir zamanda o binaya mutlaka gideceğiz. CHP İstanbul İl Binası bütün arkadaşlarımıza yeter” dedi.

“Kavga için değil, kucaklaşmak için”

Partide gerilimi yükseltmeyeceklerini vurgulayan Tekin, “Kavga etmek, ayrıştırmak için değil; birleşmek ve kucaklaşmak için geliyorum. Ben o partinin ağabeyiyim” ifadelerini kullandı.

“CHP adliye koridorlarından çıkmalı”

Tekin, açıklamasında partinin hukuk zemininde yönetilmesi gerektiğini belirterek, “Amacımız, CHP’yi adliye koridorlarından çıkartıp partinin hukuki kurallarıyla yönetmek” diye konuştu.