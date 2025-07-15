Kayyum atanmıştı: TMSF’den Hakmar ve Tatbak açıklaması geldi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum atanmasının ardından bir açıklama yaptı.

TMSF, görevlendirilen şirketlerin internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

TMSF'nin açıklaması

TMSF tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma devam ederken ticari faaliyetlerin aksamaması için şirketlerde çalışmalara başlandığı ifade edildi:

"Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenlemişti.

Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alınırken; Hakmar ve Tatbak'a da kayyum atanmıştı.