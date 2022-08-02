Kazada yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay sınırında araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'ın Altınözü ilçesi sınırında, 29 Temmuz 2022'de araç kazası sonucu yaralanan Sofioğlu'nun hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sofioğlu'nun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.