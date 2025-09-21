Kazadan sağ kurtulan doktorun korkunç planı deşifre oldu

Samsun'da, asistan psikiyatri doktoru olarak 33 yaşındaki Doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın bulunduğu araç 12 eylül'de Kızılırmak nehrine uçmuş, kazadan bir tek Serdar Kıyak sağ kurtulmuştu. Kaza sonrası şüpheli tavırları dikkat çeken doktor kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kıyak'ın kaza sonrası abartılı davranışlar sergilediği, sudan telefonu ve cüzdanı ile birlikte çıktığı, buna rağmen yardım çağırmadığı, iyi yüzme bilmesine rağmen eşini ve oğlunu kurtarma girişiminde bulunmadığı görgü tanıklarının beyanları ile de güçlendi. Eşinin arkadaşlarının ifadeleri de birleşince kazanın ardından korkunç bir plan ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dediği öğrenildi.

Gülşah Kıyak'ın ise arkadaşlarına Serdar Kıyak'ın oğlunu kabullenemediğini ve kendisini tehdit ettiğini söylediği ortaya çıktı.

Görgü tanıkları konuştu: Suya hiç girmedi

Kıyak ifadesinde sudan yüzerek çıktığını söylerken görgü tanıkları ise Kıyak'ın suya hiç girmediğini ve kenarda beklediğini anlattı. Serdar Kıyak'ın olayın ardından cep telefonu yanında olmasına rağmen 112'yi aramadığı belirlendi.

Kıyak'ın eşi ile aralarında çocuk konusunda tartışmalar yaşandığı ve çocuk istemediği, doğduktan sonra da çocuğu kabullenemediği, Gülşah Kıyak'ın arkadaşları ile olan yazışmalarında eşi ile tehdit boyutunda tartışma yaşadıklarına dair konuşmalar olduğu belirlendi. Serdar Kıyak'ın ayrıca psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı da soruşturma dosyasına eklendi.

Kıyak'a kazadan sonra babası Yüksel Kıyak'ın evlerinde Gülşah ile ortak kullandıkları çalışma odasının kapısını kilitleyerek Gülşah'ın anne, babası ve ailesini içeriye almaması da soruldu. Doktor, odada ruhsatlı av tüfeği ve havalı tabancalar bulunduğunu, Gülşah'ın ailesinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Hapishanede intihar girişimi

Tasarlayarak eşe karşı ve beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı kasten öldürme suçundan tutuklandıktan sonra cezaevinde intihara teşebbüs eden Serdar Kıyak'ın kaldırıldığı Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, bilgisayar ve cep telefonu incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.