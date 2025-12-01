Kazakistan merkezli Freedom Holding, TurkishBank'ı satın almayı değerlendiriyor

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp.'un TurkishBank'ı satın alma olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesin bir kararın alınmadığını aktardı.

Olası bir anlaşmanın sağlanması halinde satın alma işlemi, Türkiye'deki ilgili düzenleyici kurumların onayına tabi olacak. TurkishBank cephesi ise süreçle ilgili yorum yapmazken, bankanın pazartesi günü bir açıklama yayımlayacağını duyurdu.

"Ayrıntılar hakkında yorum yapmaya hazır değiliz"

Freedom Holding sözcüsü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada şirketin Türkiye pazarında büyümeyi hedeflediğini belirterek, dijital bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesinin de gündemde olduğunu söyledi. Sözcü, "Ancak, değerlendirilen bankalar veya görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

TurkishBank'ın resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre banka; kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Bankaya, 2008 yılında Kuwait Ulusal Bankası (National Bank of Kuwait) ortak olmuştu.