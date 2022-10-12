Kazakistan'la 6 anlaşma imzalandı

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından, Erdoğan ve Tokayev'in huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Zhumangarin, "Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliği Tesis Edilmesine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

"Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Tamara Duysenova imza koydu.

"Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev imza attı.

"Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında Müzeoloji, Anıtların Korunması ve Restorasyonu Alanında İşbirliği Mutabakatı"nı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev imzaladı.

"Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat tarafından imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Kazakistan Tarım İşleri Bakanı Yerbol Karashokeyev, "Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Politikası Alanında İşbirliği Anlaşması"na imza attı.