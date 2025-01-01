Kazanan numaralar belli oldu! Milli Piyango 2025 amorti rakamları ne?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi ve kazanan numaralar açıklandı. Çekiliş, saat 18:15'te başlayıp 23:30'da sona erdi. Çekilişin ardından milyonlarca kişi, "Amorti nedir, ne kadar kazandırır?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte, 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde amorti numaraları ve kazanç detayları…

Amorti Nedir?

Milli Piyango çekilişinde amorti, büyük ikramiye dışında, çekilişin belirli bir kısmını kazanan kişilere verilen ödüldür. Şanslı biletin numarasının son iki veya üç rakamı, amorti olarak belirlenebilir. Genellikle, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir ve çekilen 2 rakamdan biri, biletinizin son rakamıysa, biletinize amorti çıkmış olur.

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde amorti numaraları ne oldu?

2025 yılı için yapılan çekiliş sonuçlarına göre, amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı. Kazanan bilet sahipleri, Milli Piyango Online platformu üzerinden ya da resmi sorgulama ekranından kolayca sonuçları kontrol edebilirler.

Amorti ne kadar kazandırır?

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde amorti kazanan bilet sahiplerine ödenecek tutarlar şu şekilde açıklandı:

• Çeyrek bilet için amorti kazananlar 150 TL,

• Yarım bilet ile amorti kazananlar 300 TL,

• Tam bilet ile amorti kazananlar ise 600 TL ikramiye alacaklar.

Farklı kategorilerde ikramiyeler sahiplerini buldu

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde yalnızca büyük ikramiye değil, farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu:

• 60 Milyon TL ve 6 Milyon TL gibi büyük tutarların yanı sıra,

• 400 bin TL teselli ikramiyesi,

• 1 milyon 500 bin TL’den başlayarak bin 200 TL’ye kadar değişen ödüller,

• 400 TL amorti ödülleri kazananlara dağıtıldı

Bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi gördü

Çekilişin ardından, milyonlarca kişi biletlerini sorgulamak için resmi Milli Piyango internet sitesine akın etti. Sıralı tam listeyle açıklanan sonuçlar, kazanan numaraların kolayca öğrenilmesini sağladı.