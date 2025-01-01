Kazanan numaralar belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı
2024'e veda ederken milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün noter huzurunda gerçekleştirildi. 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1 0 5 2 4 4 8 numaralı bilete çıkarken çeyrek bilete isabet etmesi dolayısıyla 3'e bölündü. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarının tam listesi...
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi ve kazanan numaralar açıklandı. Çekiliş, saat 18:15'te başlayıp 23:30'da sona erdi. Milyonların heyecanla takip ettiği çekiliş sonucunda, 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası "1052448" olarak duyuruldu.
600 Milyon TL'lik büyük ikramiyi kazanan üç şehir
Büyük ikramiye, çeyrek bilete isabet ettiği için üç talihli arasında paylaştırılacak. Biletlerin Bursa (Osmangazi), Antalya (Muratpaşa) ve İzmir (Bergama) ilçelerinden satın alındığı açıklandı. Ancak dördüncü çeyrek biletin satılmadığı bildirildi.
Farklı kategorilerde ikramiyeler sahiplerini buldu
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde yalnızca büyük ikramiye değil, farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu:
• 60 Milyon TL ve 6 Milyon TL gibi büyük tutarların yanı sıra,
• 400 bin TL teselli ikramiyesi,
• 1 milyon 500 bin TL’den başlayarak bin 200 TL’ye kadar değişen ödüller,
• 400 TL amorti ödülleri kazananlara dağıtıldı
Amorti ve sorgulama detayları
Çekiliş sonuçlarına göre amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı. Milli Piyango bilet sahipleri, kazanan numaraları ve ikramiyeleri Milli Piyango Online platformundan ya da resmi sorgulama ekranından kontrol edebilir.
Bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi gördü
Çekilişin ardından, milyonlarca kişi biletlerini sorgulamak için resmi Milli Piyango internet sitesine akın etti. Sıralı tam listeyle açıklanan sonuçlar, kazanan numaraların kolayca öğrenilmesini sağladı. İşte kazananların tam listesi!
1.200 TL kazanan numaralar
08, 20, 21, 42, 61, 71, 91
1.800 TL kazanan numaralar
005, 055, 160, 187, 242, 253, 260, 354, 390, 481, 492, 494, 592, 622, 627, 675, 695, 820, 858, 925
4 bin TL kazanan rakamlar
0120, 0362, 0966, 1120, 1141, 1210, 1424, 1445, 1452, 1955, 2065, 2181, 2561, 2611, 3189, 3876, 3911, 4114, 4309, 4471, 4656, 5129, 5240, 5592, 5682, 5841, 6442, 6476, 7007, 7109, 7143, 7284, 7309, 7538, 7597, 8336, 8431, 8667, 9514, 9551
6 bin TL kazanan numaralar
02084, 02687, 03326, 06080, 06657, 07432, 08451, 08463, 09354, 11112, 11432, 11682, 14229, 16901, 18359, 20339, 23544, 23879, 24591, 26905, 27861, 28093, 30496, 31841, 32003, 34279, 34554, 39191, 44469, 45355
45542, 45923, 47266, 48526, 50268, 51906, 52700, 65857, 66459, 66717, 66916, 67104, 71558, 74543, 76613, 78439, 83394, 88754, 90313, 90336, 91153, 91530, 91652, 92320, 92425, 92986, 95282, 95800, 97120, 98127
10 bin TL kazanan numaralar
001547, 002249, 014369, 016335, 016623, 044572, 045374, 062168, 079999, 092826, 099721, 117539, 125253, 136818, 174914, 176656, 201561, 203444, 205188, 225294, 236177, 236548, 251582, 261117, 262596, 263593, 277653, 321585, 326028, 337161, 343504, 349938, 350749, 356764, 357184, 383736, 397892, 403275, 420841, 433359, 445076, 450048, 506698, 523164, 528213, 549925, 577425, 591870, 595253, 598980, 647754, 663795, 669923, 685858, 689050, 692741, 699614, 711429, 729524, 741749, 764249, 767368, 775007, 781843, 786061, 791606, 791773, 802480, 830992, 832399, 842879, 896280, 902084, 904235, 919216, 919504, 919986, 967375, 988826, 993307
25 bin TL kazanan numaralar
0080001, 0160969, 0171205, 0184280, 0239918, 0274674, 0295132, 0338359, 0471779, 0576228 0597351, 0626776, 0687542, 0687825, 0750984, 0760585, 0817045, 0900893, 0921116, 0977771, 0989219, 1010441, 1053777, 1093630, 1111706, 1176277, 1271904, 1487486, 1622600, 1656067 1694517, 1697870, 1737059, 1793899, 1863432, 1900553, 1913855, 1931353, 1951724, 1965257, 2068247, 2080187, 2147773, 2151398, 2162285, 2252835, 2322878, 2326235, 2355517, 2372658 2407619, 2466123, 2511994, 2551413, 2724927, 2848223, 2871290, 2881006, 2885182, 2885495, 2908513, 2983225, 2991939, 3070823, 3144236, 3208373, 3364722, 3366859, 3447249, 3538178 3583608, 3601486, 3641043, 3763841, 3767895, 3769540, 4013113, 4135404, 4140768, 4156675, 4253496, 4273159, 4368768, 4372178, 4460512, 4641403, 4705279, 4931917, 4952455, 5198995 5234994, 5292484, 5314621, 5458427, 5473025, 5576337, 5656488, 5674188, 5767744, 5816891, 5831295, 5837858, 5850910, 5888840, 5972816, 6103255, 6233354, 6298114, 6302405, 6319734 6331691, 6343419, 6420408, 6545926, 6566543, 6590378, 6591953, 6641004, 6649474, 6673106, 6744575, 6755709, 6926010, 6942643, 7069535, 7131519, 7173896, 7355754, 7530887, 7687566 7776833, 7784429, 7819336, 7945102, 8002557, 8020692, 8069759, 8105086, 8212983, 8286581, 8398888, 8430568, 8440195, 8624750, 8629036, 8630668, 8684631, 8780442, 8792478, 8878873 8904423, 8998574, 9001599, 9053262, 9130363, 9143786, 9176340, 9198435, 9274625, 9301138, 9380921, 9399620, 9400147, 9477808, 9574906, 9667308, 9736378, 9806927, 9927153, 9968668
50 bin TL kazanan numaralar
0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415 5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829
100 bin TL kazanan numaralar
0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847, 5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425
1 milyon TL kazanan numaralar
0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382
1 milyon 500 bin TL kazanan numaralar
0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789
6 milyon TL kazanan numaralar
2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296
60 milyon TL kazanan numaralar
1223970, 5234525