Kazanan numaralar belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi ve kazanan numaralar açıklandı. Çekiliş, saat 18:15'te başlayıp 23:30'da sona erdi. Milyonların heyecanla takip ettiği çekiliş sonucunda, 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası "1052448" olarak duyuruldu.

600 Milyon TL'lik büyük ikramiyi kazanan üç şehir

Büyük ikramiye, çeyrek bilete isabet ettiği için üç talihli arasında paylaştırılacak. Biletlerin Bursa (Osmangazi), Antalya (Muratpaşa) ve İzmir (Bergama) ilçelerinden satın alındığı açıklandı. Ancak dördüncü çeyrek biletin satılmadığı bildirildi.

Farklı kategorilerde ikramiyeler sahiplerini buldu

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde yalnızca büyük ikramiye değil, farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini buldu:

• 60 Milyon TL ve 6 Milyon TL gibi büyük tutarların yanı sıra,

• 400 bin TL teselli ikramiyesi,

• 1 milyon 500 bin TL’den başlayarak bin 200 TL’ye kadar değişen ödüller,

• 400 TL amorti ödülleri kazananlara dağıtıldı

Amorti ve sorgulama detayları

Çekiliş sonuçlarına göre amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı. Milli Piyango bilet sahipleri, kazanan numaraları ve ikramiyeleri Milli Piyango Online platformundan ya da resmi sorgulama ekranından kontrol edebilir.

Bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi gördü

Çekilişin ardından, milyonlarca kişi biletlerini sorgulamak için resmi Milli Piyango internet sitesine akın etti. Sıralı tam listeyle açıklanan sonuçlar, kazanan numaraların kolayca öğrenilmesini sağladı. İşte kazananların tam listesi!

1.200 TL kazanan numaralar

08, 20, 21, 42, 61, 71, 91

1.800 TL kazanan numaralar

005, 055, 160, 187, 242, 253, 260, 354, 390, 481, 492, 494, 592, 622, 627, 675, 695, 820, 858, 925

4 bin TL kazanan rakamlar

0120, 0362, 0966, 1120, 1141, 1210, 1424, 1445, 1452, 1955, 2065, 2181, 2561, 2611, 3189, 3876, 3911, 4114, 4309, 4471, 4656, 5129, 5240, 5592, 5682, 5841, 6442, 6476, 7007, 7109, 7143, 7284, 7309, 7538, 7597, 8336, 8431, 8667, 9514, 9551

6 bin TL kazanan numaralar

02084, 02687, 03326, 06080, 06657, 07432, 08451, 08463, 09354, 11112, 11432, 11682, 14229, 16901, 18359, 20339, 23544, 23879, 24591, 26905, 27861, 28093, 30496, 31841, 32003, 34279, 34554, 39191, 44469, 45355

45542, 45923, 47266, 48526, 50268, 51906, 52700, 65857, 66459, 66717, 66916, 67104, 71558, 74543, 76613, 78439, 83394, 88754, 90313, 90336, 91153, 91530, 91652, 92320, 92425, 92986, 95282, 95800, 97120, 98127

10 bin TL kazanan numaralar

001547, 002249, 014369, 016335, 016623, 044572, 045374, 062168, 079999, 092826, 099721, 117539, 125253, 136818, 174914, 176656, 201561, 203444, 205188, 225294, 236177, 236548, 251582, 261117, 262596, 263593, 277653, 321585, 326028, 337161, 343504, 349938, 350749, 356764, 357184, 383736, 397892, 403275, 420841, 433359, 445076, 450048, 506698, 523164, 528213, 549925, 577425, 591870, 595253, 598980, 647754, 663795, 669923, 685858, 689050, 692741, 699614, 711429, 729524, 741749, 764249, 767368, 775007, 781843, 786061, 791606, 791773, 802480, 830992, 832399, 842879, 896280, 902084, 904235, 919216, 919504, 919986, 967375, 988826, 993307

25 bin TL kazanan numaralar

0080001, 0160969, 0171205, 0184280, 0239918, 0274674, 0295132, 0338359, 0471779, 0576228 0597351, 0626776, 0687542, 0687825, 0750984, 0760585, 0817045, 0900893, 0921116, 0977771, 0989219, 1010441, 1053777, 1093630, 1111706, 1176277, 1271904, 1487486, 1622600, 1656067 1694517, 1697870, 1737059, 1793899, 1863432, 1900553, 1913855, 1931353, 1951724, 1965257, 2068247, 2080187, 2147773, 2151398, 2162285, 2252835, 2322878, 2326235, 2355517, 2372658 2407619, 2466123, 2511994, 2551413, 2724927, 2848223, 2871290, 2881006, 2885182, 2885495, 2908513, 2983225, 2991939, 3070823, 3144236, 3208373, 3364722, 3366859, 3447249, 3538178 3583608, 3601486, 3641043, 3763841, 3767895, 3769540, 4013113, 4135404, 4140768, 4156675, 4253496, 4273159, 4368768, 4372178, 4460512, 4641403, 4705279, 4931917, 4952455, 5198995 5234994, 5292484, 5314621, 5458427, 5473025, 5576337, 5656488, 5674188, 5767744, 5816891, 5831295, 5837858, 5850910, 5888840, 5972816, 6103255, 6233354, 6298114, 6302405, 6319734 6331691, 6343419, 6420408, 6545926, 6566543, 6590378, 6591953, 6641004, 6649474, 6673106, 6744575, 6755709, 6926010, 6942643, 7069535, 7131519, 7173896, 7355754, 7530887, 7687566 7776833, 7784429, 7819336, 7945102, 8002557, 8020692, 8069759, 8105086, 8212983, 8286581, 8398888, 8430568, 8440195, 8624750, 8629036, 8630668, 8684631, 8780442, 8792478, 8878873 8904423, 8998574, 9001599, 9053262, 9130363, 9143786, 9176340, 9198435, 9274625, 9301138, 9380921, 9399620, 9400147, 9477808, 9574906, 9667308, 9736378, 9806927, 9927153, 9968668

50 bin TL kazanan numaralar

0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415 5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829

100 bin TL kazanan numaralar

0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847, 5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425

1 milyon TL kazanan numaralar

0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382

1 milyon 500 bin TL kazanan numaralar

0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789

6 milyon TL kazanan numaralar

2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296

60 milyon TL kazanan numaralar

1223970, 5234525