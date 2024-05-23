KazanForum 2024'te 120 anlaşma yapıldı

KazanForum 2024, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirildi. Bu yıl 87 farklı ülkeden 20 binden fazla katılımcının yer aldığı etkinliğe, Avrupa, Asya ve Afrika'dan 40 ülkenin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

KazanForum 2024 kapsamında düzenlenen ekonomi toplantılarında, uluslararası işbirliği, finans ve yatırım, sanayi, bilim ve teknoloji, yapay zeka, insan kaynakları, turizm ve kültür konularına odaklanıldı. Etkinliğe katılan ülkeler, şirketler ve kurumlar arasında spor, kültür, eğitim, bilgi teknolojileri ve göç politikaları alanlarında 120 anlaşma imzalandı. Toplantılarda, Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında finans ve lojistik alanlarındaki işbirliği imkanları da ele alındı.

Forum kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı

Ziyaretçiler, forum kapsamında düzenlenen 'Modest Fashion Day' etkinliğinde modadaki son yenilikler hakkında bilgi edindi. Forum kapsamında farklı ülkelerden aşçılar arasında yarışma da düzenlendi. Yemek pişirme kültürünü sanata dönüştüren uluslararası şefler 'Yunus Ahmetzyanov Uluslararası İslam Ülkeleri Genç Şefler Turnuvası'nda bir araya geldi. Rusya, Tataristan, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Tunus, Fas, Senegal ve Özbekistan'ın yarıştığı turnuvayı Faslı aşçı Redouane Ouadidou kazandı.