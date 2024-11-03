Kazaya müdahele eden polise İETT otobüsü çarptı
Bakırköy'de maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı. Kazada İETT aracının altında kalan bir polis memuru şehit oldu.
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Bakırköy E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımda zabıta aracı ve bir otomobil çarpıştı. Bölgeye polis ekipleri geldi. Maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis aracına da İETT otobüsü çarptı.
Kazada Trafik Denetleme’de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak şehit oldu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi sürüyor.