Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor! Batı Karadeniz'de başka örneği yok

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan ve 'Prusias ad Hypium' adıyla da anılan Konuralp Antik Tiyatrosu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olarak biliniyor. Bithynia Birliği'ni oluşturan 12 kentten biri olan Prusias ad Hypium'un M.Ö. 3. yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Bizans, Roma ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerinden yapıların bulunduğu alanda Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliği ile kazılar başlatılmıştı. Kazılarda çok sayıda eski dönem yapıya ve kalıntıya rastlandı.

Kazmayı vurdukça yeni yapılar ortaya çıktı

Son olarak ise Konuralp Antik Tiyatro'nun kuzey yamacında Hıristiyanların şapel olarak kullandığı küçük bir ibadethane bulundu. Yapılan kazılarda şapelin devamının büyük bir kompleks olduğu ve içerisinde ya büyük bir kilise ya da protokol üyelerinin ağırlandığı yapı olduğu tahmin ediliyor.

"Büyük bir komplekse benziyor"

Konuralp Antik Tiyatro'da Rehberlik Hizmetleri Sorumlusu Sanat Tarihçisi Raşit Aydın, "Burada şapel olduğunu düşündüğümüz ve önünde doğuya bakan bir apsis var. Güney tarafına doğru yapıyı detaylandırdıkça yine apsise benzeyen bir yapı daha çıktı. Yapı büyük bir komplekse benziyor. Şu an tam bir değerlendirme yapamıyoruz. Yan tarafında da küçük mozaik parçaları ve yer döşemesine rastladık. İçinde şapel olan kompleks bir yapı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Erken Bizans ya da orta Bizans dönemine ait

Sanat Tarihçisi Aydın, yapının erken ya da orta Bizans dönemine ait olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Küçük şapel olduğunu düşündüğümüz yapının hem malzeme kalitesi hem de duvar örgü teknikleri ile erken Bizans dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Yapının devamının ise ihtimalle erken Bizans ya da Orta Bizans dönemi olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Hıristiyanlığa geçiş döneminde yapıldı"

Yapının Bizans döneminde Hıristiyanlığa geçiş döneminde yapılmış olabileceğine dikkat çeken Raşit Aydın, "Bu yapı Hıristiyanlığa geçiş döneminde yapıldı diyebiliriz. Roma İmparatorluğu çok tanrılı bir dine mensuptu. Roma'dan sonra geçilen Bizans döneminde tek tanrıya inandıkları için Hıristiyanlık dönemi yapısı olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kazılar büyük ölçüde tamamlandı

Antik tiyatroda kazılarında önemli bir mesafe alındığını söyleyen Aydın, "Tiyatro kazılarını yüzde 90-95 civarında bitirdik. Tiyatronun etrafındaki alanları kazıyoruz. Kafamızda oturmayan yerler var, oraları netleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında kalan alanın yüzde 95'ini kazdık. Bu şapel yapısı ve yanında devam eden kompleks yapının da ne olduğunu zamanla çözeceğiz" dedi.