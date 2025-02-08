KDK devreye girdi: Kirada yaşayan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kendi adına evi bulunmasına rağmen başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli bir öğretmenin emlak vergisinden muaf tutulmasını sağladı.

Emekli maaşı dışında herhangi bir geliri bulunmayan öğretmen, ekonomik durumu nedeniyle belediyeye emlak vergisinden muafiyet talebinde bulunmuştu. Ancak bu talebi reddedilmiş ve Temmuz 2024’te kendisine vergi borcu ödeme emri gönderilmişti.

Uzun yıllardır kirada oturduğu konutundan alışkanlıkları sebebiyle ayrılamadığını belirten emekli öğretmen, maddi durumu göz önünde bulundurularak emlak vergisinden muaf tutulması için KDK'ye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediye ile görüşerek emekli öğretmenin talebinin karşılanmasını sağladı.

Belediye, KDK'nin girişimi sonucunda emekli öğretmenin emlak vergisinden muaf tutulmasına karar verdiğini bildirdi. Bu karar, emekli vatandaşların benzer durumlarda hak arama yollarını kullanarak muafiyet talep edebileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.