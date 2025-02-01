KDK'dan emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı geri ödenecek kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emeklilik nedeniyle kesilen aile yardımı ödemesinin geriye dönük ödenmemesini hukuka aykırı bularak, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi adına Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Kararın ardından başvurucuya ödeme yapıldı.

Üç aylık ödeme yapıldı, KDK'ye başvurdu

KDK'nin açıklamasına göre, bir devlet hastanesinde ebe olarak çalışan kişi, 2003 yılında doğum yaptı. Bunun üzerine memur olan eşine çocuk nedeniyle aile yardımı ödenmeye başlandı. Ancak kişinin Ekim 2021'de emekli olmasıyla birlikte aile yardımı ödemesi durduruldu.

Ödemenin kesildiğini Ocak 2024 maaş bordrosunda fark eden başvurucu, ilgili kurumla iletişime geçti ve Şubat 2024 itibarıyla tekrar ödeme almaya başladı. Ancak geriye dönük sadece üç aylık ödeme yapılabileceği belirtilerek, daha önce ödenmeyen dönem için ek ödeme yapılmadı.

KDK: Hukuka ve hakkaniyete aykırı

Kişi, geçmiş döneme ait aile yardımı ödemelerinin tamamını alabilmek için Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aile yardımı ödemesinin ilgili kişilere eksiksiz yapılması gerektiğini belirterek, başvurucunun belirtilen dönemde bu ödemeden faydalandırılmamasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu.

Bunun üzerine KDK, geriye dönük ödeme yapılması için Sağlık Bakanlığı'na tavsiye kararı gönderdi. Bakanlık, KDK’ye başvurucuya ödeme yapıldığına dair bildirimde bulundu.

Bu karar, benzer durumda olan memurlar için emsal niteliği taşıyor.