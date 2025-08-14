KDK'den "belediye hasar verdiği evin zararını karşılansın" kararı

KDK'nin kararına göre, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresince (ESKİ) Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy Mahallesi'nde yer altındaki boruları yenileme çalışması yapıldı.

Çalışma esnasında içme suyu hattında meydana gelen su kaçağı nedeniyle kerpiç evinin ağır hasar gördüğünü öne süren bir kişi, KDK'ye başvurdu.

Evin tabanı çöktü, duvarları çatladı

Ekiplerin hatası nedeniyle su alan evinin tabanının çöktüğünü ve duvarlarının çatladığını belirten vatandaş, ev için "oturulamaz" kararı verildiğini ifade etti.

Vefat eden eşinden kalan emekli maaşı dışında geliri olmadığı için zorluk yaşadığını kaydeden başvurucu, evinin tamir edilmesini talep etti. Konu hakkında bilgi istenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, hasarın evin kerpiç ve zemininin toprak olmasından kaynaklandığını, belediyenin bir sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

"İdare, eyleminden doğan zararı ödemekle sorumlu"

KDK, belediyenin çalışması sırasında başvuranın evine hasar verilip verilmediğinin netleştirilmesi için bilirkişi raporu istedi. Raporda, zemindeki çökmenin içme suyu hattındaki su kaçağı nedeniyle meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.

KDK, başvurucunun zararının tazmin edilmesi yönünde Erzurum Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulundu.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İdarenin sorumluluğundan kaynaklı tazmin yükümlülüğü Anayasa ile güvence altına alınarak idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması ve idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle sorumlu tutulması sağlanmaktadır. Başvuruya konu yere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda temel zemindeki çökmenin içme suyu hattındaki su kaçağından kaynaklı meydana geldiği kanaatine varıldığından, idarenin su arızasını gidermek maksadıyla yapılan yenileme çalışmaları esnasındaki işlemden kaynaklı başvuranın zararının tazmin edilmesi hususunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verildi."