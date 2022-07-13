Kedi mamasında zehirli madde çıktı

Fransa hükümetine bağlı tüketici denetleme kurumu Rappel Conso, Nestle’ye ait Purina tarafından üretilen üç kedi mamasının belli serileri için kimyasal madde uyarısı yaparak, geri çağırıldığını duyurdu. Bu kararın ardından Amazon Türkiye, söz konusu ürünleri sipariş verenlere uyarı mailleri atarak ücret iadesi yaptı.



Toplatılma talebinin gerekçesi olarak mamanın 3 serisinde, tedarikçilerden biri tarafından su arıtımında kullanılan kimyasal kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi. Rappel Conso’nun uyarısı 7613036075534, 7613033560064 ve 7613033564642 seri numaralı kedi maması için yapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından açıklama yapan Nestlé Purina PetCare ise Fransa’da üretilen sınırlı sayıdaki ürün grubunu etkilediğini, geri çekme kararını kendileri verdiklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklama ise şöyle: "Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması ürünümüz hakkında bir platformda yapılan bilgilendirmeler üzerine tüketicilerimizin duyduğu endişelere dair bir açıklama yapmak istedik. Tedarikçilerimizden biri, bize tedarik edilen tek bir bileşende, arıtma suyundan kaynaklı olası kalıntı izlerinin varlığı konusunda firmamızı bilgilendirmiştir. Fransa'da üretilen sınırlı sayıdaki (1352091106, 1325091108, 1324091104 seri numaralı) ürün grubunu etkileyen bu durum üzerine hızlıca mevzuata uygun şekilde gerekli aksiyonları aldık. Tedbir amaçlı olarak, yetkili makamlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Fransa’da kediler için PURINA ONE ve PRO PLAN markalı iki ürünümüz için ülkede uygulanan yönetmelik gereği sınırlı sayıda geri çekme kararı almış bulunuyoruz. İlgili ürünlerimiz global kalite standartlarımıza uygun üretilmiş olup tüketiminin kedi sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu ürünlerin besin kalitesi ve tatları değişmemektedir. Ayrıca, başka hiçbir PURINA ONE ve PURINA PRO PLAN ürünü bu geri çekme sürecinden etkilenmemiştir. Söz konusu iletişim karışıklığının çözümü için ilgili platformla irtibatımızı sürdürüyoruz.”