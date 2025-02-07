Kedi ve köpek sahipleri müjde! Yapay zeka hayvanların diline ışık tutabilir: Hayvanların sesleri anlam bulacak

Bilim dünyası, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak hayvanların iletişim biçimlerini anlamaya yönelik önemli adımlar atıyor. Bu alandaki araştırmaları teşvik etmek amacıyla oluşturulan Coller-Dolittle Ödülü, hayvan seslerini çözüme kavuşturabilen projelere yarım milyon dolara kadar ödül verecek. Bu ödül, türler arası iletişimi çözmeye yönelik çalışmalara küresel çapta dikkat çekmeyi hedefliyor.

Hayvan seslerini analiz eden projeler arasında öne çıkanlardan biri, ispermeçet balinalarının tıklama dizilerini ve kambur balinaların şarkılarını inceleyen Project Ceti. Ancak bu tür çalışmaların başarılı olabilmesi için büyük miktarda kaliteli veri gerekiyor.

İnsan dillerini çözümlemek daha kolayken, hayvan seslerinin ne anlama geldiğini belirlemek daha karmaşık bir süreç. Bir kurt ulumasının farklı anlamlara gelip gelmediği ya da belirli bir sesin bilinçli olarak tekrar edilip edilmediği soruları, bu araştırmaların odak noktalarından bazıları.

WIRED’ın haberine göre, hayvan iletişimi araştırmalarındaki en büyük zorluklardan biri olan büyük veri kümeleri oluşturma ve analiz etme aşaması, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetti.

Uygun maliyetli ses kayıt cihazları, örneğin AudioMoth, araştırmacıların gibonlar, kuşlar ve diğer vahşi hayvanların seslerini günlerce kesintisiz kaydetmesine olanak tanıyor. Bu büyük veri kümeleri, artık evrişimli sinir ağları gibi yapay zeka destekli analiz yöntemleriyle incelenebiliyor.

Yeni yapay zeka algoritmaları, hayvan sesleri arasındaki örüntüleri keşfetme ve bu seslerin insan dillerine benzer yapılar içerip içermediğini analiz etme konusunda önemli fırsatlar sunuyor. Derin öğrenme teknikleri, hayvan seslerinin anlamını çözmeye yönelik yeni yöntemler geliştirilmesini sağlıyor. Ancak çoğu bilim insanı, hayvanların insanlar gibi kelimelere dayalı bir dile sahip olmadığı konusunda hemfikir.

Interspecies.io gibi kuruluşlar, hayvanlardan gelen ses sinyallerini diğer türler için anlamlı sinyallere dönüştürebilecek sistemler geliştirmeyi hedefliyor. Ancak bu projelerin nihai amacı, hayvanların birebir insan diline çevrilmesi değil, hangi tür sinyallerle neyi ifade ettiklerini anlamak.