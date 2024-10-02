Kedileri asit dökerek öldüren sanığa 8 yıl 3 ay

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde geçen yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Özdemir’in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı duruşmaya katılamadığından savunmaları alınmadı.

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İki suçtan ceza çıktı

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Özdemir’i birden fazla hayvana karşı ‘bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.

Mahkeme ayrıca, sanık Özdemir’i yine birden fazla hayvana karşı, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.