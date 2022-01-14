Kefeli Ailesi, annelerini son yolculuğuna uğurladı

Uzun süredir tedavi gören 4 çocuk annesi 98 yaşındaki Münevvere Kefeli’nin cenazesi, bugün İstanbul Fatih Camii’nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ebedi istirahatgahına defnedildi.

Geniş kesimden katılım

Fatih Camii’nde salgın koşullarına riayet edilerek yürütülen cenaze merasimine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman, Develi Restoranları CEO’su Nuri Develi, iş dünyasından çok sayıda isim, ailenin Artvinli hemşerileri, Bisse Giyim Sanayi çalışanları, sanat yaşamından çok sayıda sima ile sevenleri katıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki defin merasimine sanatçı Orhan Gencebay da eşlik etti.

İbrahim Kefeli, Mustafa Kefeli, Hamiyet Hurşitağaoğlu ve Nezahat Toydemir’in annesi, Hatice Kefeli ve Asiye Kefeli’nin kayınvalidesi, İrem Kefeli Koşar, Ahmet Onur Kefeli, Beril Kefeli ve Mehmet Ongun Kefeli’nin babaannesi, Engin Toşdemir’in anneannesi Münevvere Kefeli, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda eşi, merhum Ahmet Kefeli’nin yanına defnedildi.