Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından imha edildi.
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.
Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.