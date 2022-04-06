  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kefken açıklarındaki mayın imha edildi
Takip Et

Kefken açıklarındaki mayın imha edildi

Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından imha edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.

Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.

 

Denizde altıncı mayın tespit edildiDenizde altıncı mayın tespit edildiGündem

 