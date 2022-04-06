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Kefken açıklarındaki mayına müdahale ediliyor

Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timleri müdahale ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

 

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