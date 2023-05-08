2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı da yapan Derviş 74 yaşındaydı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Derviş'in ABD Washington'da tedavisi devam ediyordu. Derviş'in Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğine dair iddialar bulunuyor. Son 3 aydır yoğunlaşmış bir hastalık ve tedavi süreci devam ediyordu.

Kemal Derviş kimdir?

Kemal Derviş, Türk ekonomist ve siyasetçi. Dünya Bankası birinci başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde bulunan Derviş, bu görevlerde bulunan tek Türk oldu.

Babası Türk, annesi Alman vatandaşı olan Derviş, İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına giren Derviş, bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş, 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.