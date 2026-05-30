Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra yeniden CHP Genel Merkezi'nde

Mutlak butlan kararı sonrası tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kılıçdaroğlu'nun arabası kırmızı karanfillerle karşılandı. Saat 14.00'te "Halkla Bayramlaşma" programı için kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Burası hepimizin. Halkın yuvasıdır. Partimizin vefakar evlatları bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir.

Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.Ben bugün çok açık konuşacağım. İfade edeyim. Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda intikam yoktur. Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır. Hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.

Benim bu millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var."

12. katta bulunan odasına geçen Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra makam odasında çekilen ilk kareyi de paylaştı.