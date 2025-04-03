Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Kurultayda aday değilim

Bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.

CHP'nin kayıtlı 1323 delegesi, başta Genel Başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üyesi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için seçim yapacak.

Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanacak.

Kılıçdaroğlu: Ben aday değilim

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Aday mısınız?” sorusuna, “Hayır efendim. Ben aday değilim…” yanıtını verdi.

Kurultaya katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise bayram tatilinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için gelip gelmediğini bilmiyorum. Bir iki güne döneceğim, gelmişse kurultaya katılırım.”

Kılıçdaroğlu ayrıca, adaylığı için imza toplandığı iddialarına da esprili bir yanıt verdi:

“Az söylemişler. Madem istemişim, niye az olsun? 800’ü geçseydi bari…”

Hakkında çıkan yorumlara da değinen Kılıçdaroğlu, “Kimse bana sormadan konuşuyor. Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim” diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

Genel Başkanlık için delegelerin yüzde 5'inin imza vermesi gerekiyor

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığı'na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir" ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.