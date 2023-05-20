Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı partilerinden Adalet Partisi'ni ziyaret edecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs Pazartesi günü ATA İttifakı partilerinden Adalet Partisini ziyaret edecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs Pazartesi günü ATA İttifakı partilerinden Adalet Partisini ziyaret edecek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz sosyal medyadan şu şekilde duyurdu:
Saygıdeğer Dava Arkadaşlarım,
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti 22 Mayıs Pazartesi günü saat 13:30’da partimizi ziyaret edeceklerdir; akabinde yapılacak olan basın toplantısına katılımınızdan onur duyarım..
Dr. Vecdet Öz Adalet Partisi Genel Başkanı