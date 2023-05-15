Kemal Kılıçdaroğlu: Ben dik duracağım

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, dünden bu yana aralıksız çalıştıklarını söyleyerek, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" dedi.