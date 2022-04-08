Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'nu ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) randevu istediğini ancak kendisine henüz bir geri dönüş yapılmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış."