Kemal Kılıçdaroğlu karar çıkarsa kayyumluğu kabul edecek mi?

Siyaset 15 Eylül’de görülecek CHP’nin kurultay davasına kilitlendi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye dair TV100 yayınında bilgi verdi.

15 Eylül’de mahkemeden çıkacak karara ilişkin Kılıçdaroğlu'na nasıl bir pozisyon alacağını sormadığını ifade eden Fırat, “Bir parti büyüğü olarak çok net bir biçimde yaşanan süreçten büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. 'Keşke bu süreç buraya gelmeseydi' dedi” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde 15 Eylül sonrası Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol izleyebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fırat, "Kemal Bey'in bu süreçten çıkılması konusunda üzerine düşeni yapmaya ilişkin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum" dedi.