Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

24 Ekim 2017

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.



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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:



Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren, ilk kez onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi.



Benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini ifade etmesi lazım. Demokrasinin özü budur. Bir araya gelip konuşabilmeliyiz.



Gazetecileri hapiste olan bir Türkiye itibar kazanamaz. Onlar itibarı parayla kazanacağını sanıyorlar.



İhsan Eliaçık, düşünce inanç özgürlüğünü savunur. Kitap fuarını düzenleyen belediye kitaplarını imzalamasını yasaklar.



Malum belediye ise Eliaçık’ın konuşmasını engeller. Belediye Başkanı en büyük ayıbı Kayseri’ye yapmıştır.



“Şırnak’taki maden kaçak değildi”



Şırnak’ta kömür madeninde yaşanan bir faciada 8 işçi hayatını kaybetti. Biri de 17 yaşında bir çocuktu.17 yaşındaki çocuk kömür madeninde çalışmaya zorlanıyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım. 17 yaşındaki Sıddık okulunda olmalıydı.

O maden ocağı kaçak değildi. İhaleye verilmişti, ihale Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Bir bakan yalan söyler mi? TMMOB bütün ayrıntıları yayınladı.



“Uyuşturucu çocuklarımız için büyük tehlike”



Uyuşturucu çocuklarımız için büyük tehlike. Sorunun çözüm yeri TBMM. Yoksul mahallelerdeki çocuklar avlanıyor. Önce alıştırılıyor sonra satıcı olarak kullanılıyorlar. Sorunu çözmek lazım. TBMM’ye araştırma önergesi verdik. Uyuşturucu olayını konuşalım dedik. İktidar partisi oylarıyla önerge reddedildi.

"Çok kısa bir süre için OHAL ilan edeceğini ima etmişti"

OHAL uzatıldı. Darbe girişiminden sonra Sayın Binali Yıldırım’la bir araya gelmiştik. Çok kısa süre için OHAL ilan edileceğini ima etmişti. 1 yılı aştı. Her darbe kendi hukukunu yaratır. 20 Temmuz 2016 sivil darbesi de kendi hukukunu yarattı ve öyle devam etti.



Meclis’te bir komisyon kuruldu. O komisyonu engellediler. Gelip ifade vermesi gereken kişileri komisyona davet etmediler. Adil Öksüz’ü cep telefonu ve GPS cihazı ile serbest bıraktılar. Bu olay hala muammadır.Bunun hesabı verilmedi. FETÖ soruşturmaları dürüst ve namuslu savcılardan alındı.



"Devletin bütün yönetimi bir kişiye teslim edilirse orada kaos olur"



Dayısı olanlar, parası olanlar, siyasi arkası olanlar dışarıda, ister Bylock kullan ister kullanma.

Parlamento işlevsiz bırakıldı. KHK ile her şeyi yapabiliyorlar. Devlet akılla birikimle irfanla yönetilir. İstişare ile yönetilir. Devletin bütün yönetimi bir kişiye teslim edilirse orada kaos olur.



Trump, Esad, FETÖ, Irak, Barzani herkes kandırıyor bu tek adamı. Böyle devlet yönetilir mi?



Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sırlarını terör örgütüne açtın. Bunun hesabını vereceksin.İhanette aldatma ve kandırma yoktur. İhaneti yapan kişiye hain denir.

“Hainler devlet yönetemez”



Sayın Erdoğan İstanbul’la ilgili biz bu şehrin kıymetini bilemedik, şehre ihanet ettik, bundan sorumluyum diyor. Hainler devlet yönetemez.



Bu ihanet kulelerini yıkın dediler, yıkmadılar. Danıştay kararını hiç kimse takmadı. Hukuk yok ki, ne Danıştay’ı, ne mahkemesi.

Nurettin Sözen’i hatırlayın. Otelin kaçak katlarının tamamını devletten destek almadan tıraşladı. İstanbul deprem yaşadı. 493 bölgeyi toplanma alanı olarak sayın Ecevit hükümeti belirledi. 0 16-9 da toplanma alanlarından biriydi.