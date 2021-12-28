Kemal Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimlerde CHP başarısını sindiremiyorlar

Maruf BUZCUGİL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açılan soruşturmayla ilgili “Yerel yönetimlerde CHP’nin başarısını bir türlü içine sindiremiyorlar. Ekonomideki kötü gidişatın içselleştirilmesini önlemek için, gündem değiştirme amacıyla soruşturma açıyorlar” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltı sohbetinde bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, İBB soruşturması, ekonomide yaşanan son gelişmeler, Millet ittifakı ve diğer partilerle sürdürülen görüşmeler ve HDP ile ilişkiler konularının öne çıktığı açıklamalarda bulundu.

İBB hakkında dayanıksız iddialar var

İBB’ye açılan soruşturmada terör örgütüyle bağlantılı dayanaksız iddiaların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Belediyelere alınan bütün memurlara yönelik adli sicil alınır. Adli sicili devletin savcılığı verir. Cumhuriyet savcısının verdiği sicilden haberleri yok. Devlet mekanizmasının nasıl çalıştığından haberleri yok. Ekonomideki kötü gidişin halk tarafından yeterince içselleştirilmesini istemiyorlar. Bir kavga, dövüş ortama yaratalım, halk mutfaklardaki yangını hissetmesin diye bunu yapıyorlar” diye konuştu.

Ekrem bey ciddi yatırım yaptı

Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin İstanbul üzerinde bu kadar durmasının nedeninin Ekrem İmamoğlu’nun yoluna koyduğu İBB’nin kaynaklarını kullanmak olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

“Ekrem bey ciddi yatırımlar yaptı, bekleyen yatırımları yeniden harekete geçti. Bir miktar da İBB’nin bilançosunu düzeltti. İBB’yi alırsak seçimlerde rahat para harcayabiliriz gibi bir gerekçe olabilir. Türkiye’yi kimsenin rezil etmeye hakkı yoktur.”

20 Aralık döviz hareketleri sorgulanmalı

Kılıçdaroğlu, 20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamaların ardından kurlarda yaşanan gelişmelerin soruşturulması için TBMM’de soruşturma önergesi verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Erdoğan’ın 20 Aralık’taki açıklamasının ardından, Ziraat Bankası Genel Müdürü ‘şu ana kadar 1 milyar dolar civarında para bozduruldu’ dedi. Hazine ve Maliye Bakanı bunu teyit etti. İş Bankası Genel Müdürü 21 Aralık sabahı televizyona çıkıp sabah 10.00 itibarıyla satılan miktarın 1 milyar 750 milyona çıktığını söyledi. Oysa BDDK kayıtlarında bu yok. Sanki satış için zemin hazırlıyorlar. BDDK’nın gerçek kişilere ilişkin döviz tevdiat hesapları verileri 20-21 Aralık arasında bırakın vatandaşın döviz satmasını, aksine vatandaşın 218 milyon dolar döviz aldığını gösteriyor. Bu durumda o gece dövizleri vatandaş satmadıysa, o gece dövizleri kim sattı? Hangi kurdan sattı? Kimlere sattı?”

J.P.Morgan birkaç gün önce nasıl bilgi aldı?

Kılıçdaroğlu, İş Bankası Genel Müdürü’nün dolar kurunun 11’li seviyelere gelmesinin algoritmalarla ve vadeli işlemlerdeki pozisyonların eksiye dönmesiyle sağlandığını belirten açıklamalarına dikkati çekerek şunları söyledi: “Bu durumda Amerikalı finans şirketi J. P. Morgan 18 Aralık’ta müşterilerine, “Türk Lirası için yeni algoritma emri almayacağını, eski emirlerin iptal edilmesi tavsiyesinde nasıl bulunabildi? Bu finans şirketi 20 Aralık gecesi olacaklardan, sadece birkaç gün önce, bu bilgiye nasıl ulaşabildi.”

HDP ile bir görüşme yapılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin HDP ile ilişkisi konusunda açıklamalarda bulunurken HDP’nin randevu talebi üzerine HDP ile görüşeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Yasal bir parti. Demokrasiyi savunuyorsanız biz şu siyasi partiyle görüşmeyiz demezsiniz. Eğer bir siyasi partinin terör örgütüyle bağlantısı varsa sen gereğini yaparsın, zaten yapmıyorsan suç işlemiş olursun. HDP kendisine yanaşır ve destek verirse hiçbir sorun yok. Ama HDP, AK Parti’den uzaklaşırsa terör örgütüne yakın oluyor.”