Kemal Kılıçdaroğlu: 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir'

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sessizliğini bozdu.

"KRT Soruyor" özel yayına katılan eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gökhan Kayış'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinden, Erdoğan'ın "Şaibeli Kurultay" göndermesine kadar birçok konuya değindi.

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir"

Kılıçdaroğlu, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda söylediği "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Yolu doğru olanın yükü ağır olur." sözlerine de açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle karşılıklı güven içinde götürürsünüz pek çok olayı.

Ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben Kurultay'da 'hançer' deyimini kullanmıştım. Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma. O güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir."

"Barıştan yanayız ama bunun nasıl olacağını biliyor musunuz?"

Kılıçdaroğlu, gündeme dair konuları da değerlendirdi. İmralı'yla yeniden başlayan süreçle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, eğer ger.ekten barış isteniyorsa kişisel çıkarların olmaması gerektiğini söyledi:

"Barış kadar değerli bir şey yok. Acıların bize hangi faturaları ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bir sürü insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu coğrafyada artık acılardan söz etmeyelim. Evet, barıştan yanayız ama bunun nasıl olacağını biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Barış istiyor musunuz? İstememek akıl dışı bir şeydir. Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkede barış olmasını, huzurun olmasını ister. Barışın karşısında durmak doğru değildir. Birlikte yapmamız gerekiyor. Bunun için bize lafla bir şey anlatmasınlar. Bugüne kadar çok söylendi, yazıldı çizildi, konuşuldu. Eğer gerçek anlamda barış yapmak istiyorsanız, barış isteyenlerin kişisel bir çıkarlarının olmaması lazım. Biz bunu ülkemiz için yapıyoruz denmesi lazım."

"Şaibeli kurultay” açıklaması

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin 38. Olağan Kurultayı hakkında yaptığı “şaibeli kurultay” göndermeleri hakkında da konuştu. Eski CHP lideri, bi iddialara karşı sessizliğin kabul edilemez olduğunu ve partinin açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Sizin şüpheniz var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bilmiyorum. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Bu ağır bir suçlamadır. Bu bireysel bir olay değildir. Bireysel pencereden bakarsanız bu yanlıştır. Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir."

"Cumhurbaşkanı adayı olacağım demedim"

Cumhurbakanlığı adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kararın oy birliğiyle alındığına dikkat çekti:

“Ben hiçbir zaman ‘Cumhurbaşkanı adayı olacağım’ demedim. Tüm kararlar masada oy birliğiyle alındı. MYK’daki arkadaşlarım defalarca ‘Siz olmazsanız olmaz’ diyerek ısrarcı oldular. Altılı masadan bir aday çıkması son derece doğaldı."

Akşener'e gönderme

Kılıçdaroğlu, çalışmalarına yönelik eleştirilere de açıklık getirdi ve seçim sürecinde eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan kısa bir süre de olsa ayrılmasını hatırlattı:

Çalışmalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bana "Şurada eksik çalıştın, sağlıklı eleştiri yapmadın" diyemez. Eksik olan Altılı Masa'nın kendi yapılanması içinde bir genel başkanın kısa süre de olsa farklı davranışıydı."

Ön seçim eleştirisi

Kılıçdaroğlu, CHP cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Aday belirleme sürecinde Meclis Grubu'nun rolünü işaret eden Kılıçdaroğlu, "Adayı kim seçecek? Meclis Grubu seçecek. Bu toplantı Meclis Grubu'nda yapıldı mı? Niye yapılmıyor? Önce sizin bu partinin grubunu toplamanız lazım. Neden bu grubu toplamıyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için uzun bir zaman olduğuna dikkatv çeken Kılıçdaroğlu, bu tartışmaları şimdiden yapmanın doğru olmayacağını kaydetti. Eski CHP lideri, ülkenin daha önemli sorunları olduğuna da dikkat çekti.