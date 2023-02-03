Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna net yanıt: İtiraz etmem!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın aday belirleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kendi adaylığının gündeme getirilmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nu aday olarak önermesi durumunda sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin, “Şöyle mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, “Bu soru geldiğinde sizin oyunuz ne olur? İtiraz eder misiniz” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

“Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu.”