Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP kurultay davası kapsamında Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi devralmasına hükmetmesinin ardından parti içinde karşılıklı açıklamalar devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütlerine yönelik dikkat çeken bir mesaj geldi.

Paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar doğrultusunda işlem yapacak yargı görevlileri, emniyet personeli ve kamu görevlilerine kolaylık sağlanmasını istediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca parti örgütlerinden, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı herhangi bir eylem ya da davranışta bulunulmaması yönünde hassasiyet beklediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.

Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır"