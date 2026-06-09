Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kargaşa sonrası ilk açıklama: Genel merkeze çağırdı

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, “Grup toplantısını kim yapacak?” gerilimi ve TBMM önünde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, partililere sükunet çağrısı yaparken, CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında, toplumsal gerilimi artıracak söylemlere karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz bu oyunu bozarız"

Parti içerisinde yaşanabilecek ayrışmaların dış müdahalelere zemin hazırlayabileceğini savunan Kılıçdaroğlu, "İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız" dedi.

Partililere sağduyu çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Merkezi'ne davet etti

Kılıçdaroğlu ayrıca, saat 14.00'te 'CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek grup toplantısı'na tüm partilileri ve yurttaşları davet ederek, "Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz" açıklamasında bulundu.