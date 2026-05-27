CHP'de kurultay ne zaman yapılacak? Tedbir kararı ne zaman kalkacak?

Mahkeme kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP'de yeniden kurultay yapılacağını belirtirken, tüm sürecin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Özel ile henüz görüşmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, iki isim arasında bayramlaşmanın da olabileceğini belirterek "Biz düşman değiliz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• Sayın Bahçeli'yle her bayram bayramlaşıyorduk. Görüşmede bayramlaşmadan başka bir konuda konuşmadık. İyi niyetli mesajları oldu, bizim de iyi niyetli mesajlarımız oldu. Özgür Özel'le görüşmemiz olmadı ama olur niye olmasın, bayramlaşma da olur. Biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil.

• Her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama birlikte çalıştığınız arkadaşlarla birlikte oturur konuşursunuz, tartışırsınız.

"Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır"

• Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız."

• Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer. Bir parti yönetimi hukuk içinde ciddiyetle yapılır.

• Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanlarının seçilmesi, grup başkanvekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, delegelerin seçilmesi, Parti Meclisi'nin seçilmesi, hepsinin hukuk zemininde yapılması lazım.

• Bir partinin yönetimi hukuk içinde, ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birisinin talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi tutup "Bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim" diye bir şey yok. Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde hangi gerekçelerle ihraç edilir, bakarsınız.

"Genel merkezin kapısı milletvekillerine nasıl kapatılır?"

• Herkes yasalara uymak zorundadır, bu konuda bütün ayrıntıları halkla buluşmada anlatacağım. Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmaz. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu, CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman, genel merkezin kapısı milletvekillerine nasıl kapatılır. Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapısı kapatılmamıştır. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur.