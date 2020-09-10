Kemal Kılıçdaroğlu'nun COVID-19 testi negatif çıktı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun COVID-19 testi negatif çıktı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve avukat Celal Çelik'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da filyasyon kapsamında test yapıldı.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.