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Kemal Kılıçdaroğlu'nun COVID-19 testi negatif çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun COVID-19 testi negatif çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun COVID-19 testi negatif çıktı
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve avukat Celal Çelik'te koronavirüs tespit edilmesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da filyasyon kapsamında test yapıldı.

CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın COVID-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.

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