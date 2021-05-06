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Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı, eski Ağrı Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan 83 yaşında vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan'ın vefatı üzerine Twitter'dan bir mesaj paylaştı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" dedi.

Cemil Erhan kimdir

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cemil Erhan, Devlet Bakanlığı, Doğru Yol Partisi’nden 3 dönem Ağrı Milletvekilliği, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Meclis Başkanlık Divanı Katip üyeliği görevlerini yerine getirmişti.Cemil Erhan son olarak 2014 yılında CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olmuştu.

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