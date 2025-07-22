Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu toprağa verildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki cemevine getirildi. Törene, Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu, çocukları ve kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra çok sayıda yakını katıldı. Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.

Adil Kılıçdaroğlu'nun naaşı, törenin ardından Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katılım sağladı.