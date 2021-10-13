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Kemer'de orman yangını

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Günün aydınlanmasıyla 4 helikopter müdahale çalışmalarına başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.

Ekipler, sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına almaya çalışıyor.

 

 