Kemerköy Termik Santrali tekrar üretimde

Mehmet KARA

Limak Enerji ile IC Enerji ortaklığı tarafından işletilen ve Muğla'daki orman yangınlarının tesislere sıçraması nedeniyle elektrik üretimine son verilen Kemerköy Termik Santrali'nde yangının yaraları sarılıyor.

Santralde alevlerden zarar gören ekipmanların kontrol, bakım ve tamiratları yapıldı. Tesislerde elektrik üretimi yeniden başladı.

Kemerköy Termik Santrali'nin bir ünitesi devreye alındı. Ulusal elektrik arz ve talebine göre yapılacak programlamalara bağlı olarak diğer ünitelerin de üretime geçirilebilecek şekilde hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.