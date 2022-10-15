Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 35 bin ziyaretçi ağırladı

Yaşar KUŞ-BAYBURT

İş hayatına Koç Holding bünyesinde başlayan, profesyonel üst yöneticiliği döneminde Petkim, Star Rafinerisi, Tanap, Petlim Liman, Socar Enerji ve Dağıtım’ta 20 milyar dolar tutarındaki reel sektör yatırımlarını hayata geçiren Kenan Yavuz, daha sonra kendi şirketlerini kurmasının ardından doğup büyüdüğü topraklara yönelik sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı “Kültür Evi” çalışmasını, zaman içinde bir etnografya müzesine dönüştürdü. Yavuz, şimdi bu konuda yaptığı çalışmalarla Bayburt’un kalkınmasına kültürel bir destek sunuyor. Kuruluş çalışmaları 2013’te başlayan 2019’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, her geçen yıl biraz daha fazla ilgi görüyor. Bol ödüllü bir yılı geride bırakmaya hazırlanan müze, 2022’de şu ana kadar 35 bin ziyaretçi ağırladı.

Müze yönetim kurulu üyeleri Serpil Yavuz, İrfan Yavuz, Gözde Yavuz, Furkan Yavuz ve müzenin sanat tarihçisi Aleyna Kurtoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı performansları hakkında bilgi veren müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Avrupa’dan aldıkları iki büyük ödülün ardından yurt genelinden ziyaretçi sayısında büyük bir artış yaşadıklarını dile getirdi. Loru Han’da gerçekleşen basın toplantısında müzenin bu yıl yerel, ulusal ve uluslararası basında 5 binin üzerinde habere konu olduğunu ifade eden Yavuz, “Geçen yıl Mayıs ayında Estonya’da Avrupa Müze Formu tarafından verilen Silletto ödülünü aldıktan sonra müzecilik zirvesine katıldık ve sunduğumuz bildirilerle Anadolu kültürünü, Bayburt’u, Beşpınar’ı tanıttık” dedi.

Avrupa Birliği’nden ödül

Avrupa’dan ikinci ödüllerini bu yıl Haziran ayında aldıklarını vurgulayan Kenan Yavuz, Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödülüne layık görüldüklerini, bu iki ödüle birden sahip olan tek kurum olduklarını söyledi. Temmuz ayında Bayburt Üniversitesi’nin yaptığı Dede Korkut Şölenleri’nde kendisine ‘Yılın Kültür Adamı’ ödülü verildiğini dile getiren Yavuz, “21 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz Harman Festivali’nde dünyada bir ilk olarak buğday tarlası ortasında konser programı düzenledik” dedi.

Tüm aile katkı sunuyor

Müze yönetim kurulu üyelerinden Furkan Yavuz da müzenin hedeflerinden bahsettiği konuşmasında, Bayburt’ta bulunan tüm tarihi mekânlarla bir bağ kuracak şekilde planlamalar yaptıklarını vurgularken, tasarımcı Gözde Yavuz, kadın istihdamını önemsediklerini, yöresel desenleri günümüz modasında görünür kılacak çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Müzenin gelecekteki finansal sürdürebilirliği hakkında bilgi veren İrfan Yavuz ise, müzenin vakıf ve Loru Han üzerine kurulan Ezgert Turizm üzerinden finansal giderlerinin karşılandığını, Loru Han’ın doluluk oranının artırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yavuz, İstanbul’da otomotiv sektöründe kurdukları şirketin ana sözleşmesine müzeye bağış konusunda bir madde eklendiğini de sözlerine ekledi.

Müzenin kuruluşundan bugüne büyük emek sahiplerinden biri olan Serpil Yavuz da, müzenin kuruluş hikâyesinin ana temasının sevgi olduğunu söyledi.

Hedef 50 bin ziyaretçi

26 Eylül’de Prag’da düzenlenen Avrupa Birliği Kültürel Miras Zirvesi’ne katıldıklarını ve burada Europa Nostra Ödülü’nü aldıklarını söyleyen Yavuz, “Europa Nostra’ya sunulan, üzerinde Bayburt’un köylerinin eski ve yeni isimlerinin yazılacağı anıt projesi devam ediyor. Beşpınar Köyü’nün, müze ile entegre bir şekilde gelişimine katkı sunmak adına Beşpınar Kadınlar Derneği’nin kuruluşuna öncülük ettik. Köy halkı yanında, Bayburt ve Demirözü Belediyeleri de derneğin çalışmalarını finansal yönden destekliyorlar. Avrupa’dan alınan ödüller sonrasında ziyaretçi sayımız arttı. Bu yıl 35 bin ziyaretçiyi ağırladık. Önümüzdeki yıl bu rakamı 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sanat tarihçimiz Aleyna Kurtoğlu öncülüğünde yapılan bir çalışma ile dijitalleşme adımları attık. Müzeyi barkod uygulamasına geçirdik” diye konuştu.