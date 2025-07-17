Kendi çalıştığı marketi soydu! Gaziantep'te 3 milyon TL'lik soygun

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir markete ait 3 milyon TL'nin silahlı gasp yoluyla çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda, market çalışanlarından birinin soyguncularla iş birliği içinde hareket ettiği belirlendi.

Gasp olayı, Kalyon Kavşağı'nda yaşandı. Plakasız motosikletle olay yerine gelen şüpheliler, bankaya yatırılmak üzere taşınan parayı silah tehdidiyle alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 kilometrelik alanda 150 kamera incelendi

Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 kilometrelik alanı kapsayan 150 güvenlik kamerasını inceledi. Elde edilen bulgularla İ.Ç., G.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Olay sonrası Bursa'ya kaçtığı tespit edilen B.A. ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçerden bilgi sızdırıldı

Yapılan incelemeler sonucunda, market çalışanı İ.Ç.'nin soyguncularla koordineli hareket ettiği ve paranın teslim süreci hakkında bilgi verdiği tespit edildi. Söz konusu çalışanın parayı bankaya yatırmak üzere teslim aldığı öğrenildi.

Toplam 6 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.