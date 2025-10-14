Kendi selasını okuttu, mahalleli şoke oldu

İlginç olay, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Örün, Şarköy Çarşı Camii müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine cami hoparlörlerinden Hakan Örün’ün vefatı selayla duyuruldu. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi.

Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün’ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Neden böyle bir şey yaptı?

Hakan Örün o gün moralinin çok bozuk olduğunu belirterek mahalleliyi şaşkına çeviren selayı neden verdiğini şöyle anlattı:

"Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. ‘Öldüm, gömün’ dedim. Abimi aradım, ‘Beni babamın üzerine gömün’ dedim."

Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.