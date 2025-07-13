Kendini müftü, kaymakam ve vali yardımcısı olarak tanıttı: Sahte törenler düzenledi

Bursa'da kendisini sırayla müftü, kaymakam ve vali yardımcısı olarak tanıtan bir dolandırıcı, engelli bireyler ile öğrencilere yardım vaadiyle birçok kişiyi kandırdı. Sahte törenler bile düzenleyen şüpheli, İstanbul'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, İznik ilçesinde yaşayan Y.A.'nın akülü sandalye verileceği gerekçesiyle 25 bin TL dolandırıldığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkası bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan İ.B. olduğu belirlendi.

Bir kafede otururken yakalandı

İ.B.'nin farklı kimliklerle dolaşarak yardım topladığı ve gittiği bazı yerlerde kamu kurumu önünde sahte tören düzenleyeceğini söylediği tespit edildi. Kendini “vali yardımcısı” olarak tanıttığı süreçte, İstanbul'da bir kafede otururken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Banka hesabında 1 milyon TL'lik giriş çıkış tespit edildi

Şüphelinin Türkiye genelinde 33 farklı meslek odası başkanı ve yöneticisini benzer yöntemlerle dolandırdığı belirlendi. Banka hesaplarındaki para hareketlerinde yaklaşık 1 milyon TL'lik giriş çıkış olduğu tespit edilirken, sahte dernekler adına düzenlenmiş çok sayıda makbuza da el konuldu.

Dolandırıcılık olaylarının kapsamının daha da genişleyebileceği ifade edilirken, şüphelinin bağlantıları ve para trafiğine ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.

İ.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.