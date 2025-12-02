Kendini polis diye tanıttı: 5,5 milyon TL'lik ziynet eşyasını aldı

Aksaray'da kendisini polis gibi tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli, ekiplerin yol kontrolü sırasında yakalandı.

5,5 milyon TL'lik ziynete el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara-Aksaray kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimde taksi şoförü V.E.M.’den şüphelenerek arama yaptı. Araçta piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan ziynet eşyaları ve 17 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Yapılan incelemede ziynet eşyalarının, şüphelinin kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı kişiye ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan V.E.M. ile ele geçirilen materyaller, olayın Ankara'da meydana gelmesi nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.